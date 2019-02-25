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Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег, ветер и до +3 градусов

Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег, ветер и до +3 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 3 мм).

Ветер северо-западный, северный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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