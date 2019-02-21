В Тульском кремле наградили лучших экскурсоводов

Фото Алексея Пирязева

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику музейных работников.

В Тульском кремле отметили Всемирный день экскурсоводов. В торжественном мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Она отметила, что именно от представителей этой профессии зависит впечатление гостей от тульских музеев, памятников и других достопримечательностей:

– Экскурсовод – лицо и реклама культурно-туристических объектов. Тульская область – музейный регион, экскурсоводы могут предложить множество экскурсионных программ на любой вкус.

Министр поблагодарила собравшихся за их труд и творческое отношение к профессии. Затем состоялись церемония награждения лучших представителей отрасли благодарностями Губернатора Тульской области и почетными грамотами министерства культуры.

В рамках праздника состоялся флешмоб – музейные работники выстроились в виде слова «Тула» на территории кремля. Завершилось мероприятие концертом и экскурсией на колокольню Успенского собора.