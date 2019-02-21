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В Тульском кремле наградили лучших экскурсоводов
Фото Алексея Пирязева

В Тульском кремле наградили лучших экскурсоводов

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику музейных работников.

В Тульском кремле отметили Всемирный день экскурсоводов. В торжественном мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Она отметила, что именно от представителей этой профессии зависит впечатление гостей от тульских музеев, памятников и других достопримечательностей:

– Экскурсовод – лицо и реклама культурно-туристических объектов. Тульская область – музейный регион, экскурсоводы могут предложить множество экскурсионных программ на любой вкус.

Министр поблагодарила собравшихся за их труд и творческое отношение к профессии. Затем состоялись церемония награждения лучших представителей отрасли благодарностями Губернатора Тульской области и почетными грамотами министерства культуры.

В рамках праздника состоялся флешмоб – музейные работники выстроились в виде слова «Тула» на территории кремля. Завершилось мероприятие концертом и экскурсией на колокольню Успенского собора.

Галерея
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 1
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 2
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 3
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 4
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 5
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 6
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 7
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 8
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 9
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 10
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 11
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 12
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 13
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 14
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 15
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 16
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 17
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 18
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 19
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 20
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 21
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 22
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 23
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 24
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 25
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 26
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 27
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 28
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 29
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 30
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 31
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 32
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 33
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 34
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 35
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 36
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 37
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 38
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 39
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 40
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 41
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 42
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 43
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 44
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 45
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 46
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 47
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 48
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 49
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 50
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 51
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 52
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 53
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 54
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 55
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 56
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 57
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 58
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 59
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 60
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 61
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 62
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 63
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 64
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 65
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 66
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 67
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 68
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 69
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 70
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 71
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 72
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 73
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 74
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 75
День экскурсовода в Тульском кремле, Фото: 76
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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