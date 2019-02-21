На улице Карпова в Туле незаконно работают шиномонтаж и автосервис

Земельный участок, на котором находится здание, используется не по назначению.

Сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области в январе-феврале провели проверочные мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

В результате выяснилось, что земельный участок на улице Карпова в Зареченском округе Тулы, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, используется для размещения и эксплуатации автосервиса и шиномонтажа.

Это является нарушением ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ – «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».

Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении лица, допустившего обозначенное нарушение, к административной ответственности по указанной статье.