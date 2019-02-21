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Тулячка на семь лет отправится в колонию за убийство сожителя

Тулячка на семь лет отправится в колонию за убийство сожителя

Во время пьяной ссоры 24-летняя девушка ударила молодого человека ножом в грудь.

В Зареченском районном суде осуждена 24-летняя жительница областного центра. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, девушка признана виновной в убийстве.

В октябре прошлого года осужденная находилась в доме в Октябрьском и вместе с сожителем распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора – молодой человек сначала обругал девушку, а затем ударил по лицу. Она схватила лежавший на столе нож и ударила обидчика в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил тулячку к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +5
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