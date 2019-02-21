С 21 по 23 февраля в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будут введены следующие ограничения в организации дорожного движения.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) 21 февраля с 22.00 до 11.00 22 февраля на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 22 февраля с 00.00 до 14.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;

в) 23 февраля с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 22 февраля с 9.00 до 11.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 23 февраля с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».