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Названы самые редкие имена детей в 2018 году

Названы самые редкие имена детей в 2018 году

Как туляки называли своих малышей?

В 2018 году в Тульской области родились 12 406 детей, из них 6374 мальчика и 6032 девочки. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Редкие имена мальчиков: Альберт, Аркадий, Благодар, Валентин, Дементий, Добрыня, Иоанн, Корней, Ричард, Терентий, Дарий, Святозар, Лука, Мирон, Демид, Велеслав, Ратмир, Мартин, Леон, Адам, Космос.

Редкие имена девочек: Агафия, Агнесса, Агния, Аксинья, Арсения, Ефросинья, Забава, Златислава, Иванна, Иоанна, Марья, Матильда, Милодия, Мирабелла, Млада, Октябрина, Офелия, Сусанна, Элен, Юнона, Евлалия, Теона, Милалика, Евфросиния, Мия, Паулина

Самые популярные мужские имена: Александр, Артём, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил.

Самые популярные женские имена: Алиса, Анастасия, Анна, Арина, Варвара, Виктория, Дарья, Ксения, Мария, Полина, София.

За указанный период было заключено 9260 браков и зарегистрировано 6156 разводов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:15 +7
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