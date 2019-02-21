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На проспекте Ленина в Туле тройное ДТП спровоцировало огромную пробку
Фото Руслана Котеняткина

На проспекте Ленина в Туле тройное ДТП спровоцировало огромную пробку

По предварительной информации, при столкновении никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улицы Гоголевской и проспекта Ленина столкнулись три автомобиля – Skoda Fabia, «Лада» и «УАЗ» аварийной службы.

Судя по всему, причиной ДТП стало несоблюдение бокового интервала и неудачная попытка одного из водителей перестроиться в другой ряд.

По предварительным данным, никто не пострадал, однако участники аварии перекрыли сразу три полосы движения, на проспекте в сторону улицы Советской образовалась огромная пробка.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:13 +11
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