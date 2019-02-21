Метель в Туле: автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий

По прогнозам синоптиков, на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий - усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Уважаемые водители, помните, что при снегопаде следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге: неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Во избежание ДТП в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. «Новички» нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.