Пожар в тульском супермаркете BILLA: Сотрудники МЧС спасли двух грудных детей

Фото Сергея Старикова.

Всего же из здания было спасено 76 человек.

Сегодня, 21 февраля, в Туле в девятиэтажном доме на Красноармейском проспекте, 16 произошел пожар. Об этом в 12.02 сообщили в службу спасения. Открытое горение было ликвидировано в 12.14.

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов.

Возгорание произошло, предположительно, на втором этаже, где находится офисное помещение супермаркета BILLA.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вывели из дома и помещения магазина 76 человек, среди которых четверо детей, в том числе, двое грудных.

Также на место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.