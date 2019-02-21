Фото Сергея Старикова.
Пожар в тульском супермаркете BILLA: Сотрудники МЧС спасли двух грудных детей
Всего же из здания было спасено 76 человек.
Сегодня, 21 февраля, в Туле в девятиэтажном доме на Красноармейском проспекте, 16 произошел пожар. Об этом в 12.02 сообщили в службу спасения. Открытое горение было ликвидировано в 12.14.
На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов.
Возгорание произошло, предположительно, на втором этаже, где находится офисное помещение супермаркета BILLA.
В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вывели из дома и помещения магазина 76 человек, среди которых четверо детей, в том числе, двое грудных.
Также на место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.
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