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Пожар в тульском супермаркете BILLA: Сотрудники МЧС спасли двух грудных детей
Фото Сергея Старикова.

Пожар в тульском супермаркете BILLA: Сотрудники МЧС спасли двух грудных детей

Всего же из здания было спасено 76 человек.

Сегодня, 21 февраля, в Туле в девятиэтажном доме на Красноармейском проспекте, 16 произошел пожар. Об этом в 12.02 сообщили в службу спасения. Открытое горение было ликвидировано в 12.14.

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов.

Возгорание произошло, предположительно, на втором этаже, где находится офисное помещение супермаркета BILLA.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вывели из дома и помещения магазина 76 человек, среди которых четверо детей, в том числе, двое грудных.

Также на место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.

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Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 1
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 2
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 3
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Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 8
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 9
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Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 11
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 12
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 13
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 14
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 15
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 16
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 17
Пожар в супермаркете BILLA, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:56 +6
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