В Туле в очередной раз закрыли «Куриный дом» на Красноармейском проспекте

Советский районный суд Тулы приостановил на 60 суток торговую деятельность магазина «Куриный дом», расположенного на Красноармейском проспекте, 34, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Суд установил, что 13 февраля 2019 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в организации торговли ИП Варданяна М.С.

В ходе проведения проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей.

Постановлением судьи ИП Варданян М.С. признан виновным в ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного приостановления торговой деятельности организации сроком на 60 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Отметим, что этот магазин закрывают уже не первый раз. Так, в мае 2018 года работа торговой точки была приостановлена на 30 суток. Причина: система канализации была установлена с нарушениями закона РФ об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.

В июле 2017 года в магазине нашли тараканов. Из-за этого точку закрыли на 30 суток.