новости
новости
Регистрация
В Туле разрабатывают новую маршрутную сеть общественного транспорта
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле разрабатывают новую маршрутную сеть общественного транспорта

Myslo побеседовал с начальником Управления транспорта и дорожного строительства администрации Тулы Алексеем Крыгиным.

Покажите результат!

О том, что с автобусами, троллейбусами и трамваями в городе-герое что-то не так, знают все, даже те, кто не пользуется общественным транспортом. Жители жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах, на отсутствие вообще какого-либо транспорта, на несоблюдение расписания, лихачество водителей…

Свежий пример — жители микрорайона Левобережный обратились к губернатору с просьбой организовать маршрут общественного транспорта по Восточному обводу от микрорайона в сторону «Тулачермета». Сейчас люди добираются на работу через центр города.

А еще, по словам Алексея Дюмина, только за январь не выполнена половина утренних рейсов автобусов по маршруту № 5. Из-за этого люди опаздывают на работу. Глава региона напомнил, что контроль за выполнением плановых показателей по выпуску автобусов в Туле — это зона ответственности администрации города. И поручил активизировать работу по созданию единой транспортной системы Тулы: «2019 год должен стать переломным, от вас ждут ясных предложений и реальных изменений. Покажите результат!»

Что предлагают туляки

Артём работает водителем троллейбуса чуть больше 2 лет и считает, что троллейбус — прекрасный вид транспорта:

- У меня новенький, красивый, теплый и удобный троллейбус, езжу по 5-му маршруту, без кондуктора — сам с пассажиров плату за проезд собираю. Это немножко отвлекает, но не напрягает. Работа хорошая, зарплата приличная — можно заработать до 57 тысяч рублей. Правда, для этого нужно выполнить план. А чтобы выполнять его стабильно, нужен стабильный пассажиропоток. С этим у нас в городе проблема.

Сам я, когда не на работе, езжу и на маршрутках, и на автобусах — что вперед подойдет. Думаю, так поступают все. Был бы главным по транспорту — сделал бы выделенные полосы для общественного транспорта, как в Москве. Тогда и троллейбусы, автобусы и в будущем электробусы были бы вне конкуренции, даже по сравнению с такси. И маршрутки бы с улиц исчезли — пробок бы меньше было.

Татьяна Серёгина работает кондуктором троллейбуса маршрута № 2 уже 10 лет:

- Если ответственные товарищи хотят знать, что нужно изменить в городском транспорте, — им для начала нужно в этом транспорте поездить регулярно. А нам работать вполне нормально — троллейбусы теплые и уютные, летом, правда, кондиционеры не всегда работают. Вот только план великоват, я считаю, его очень трудно выполнить. Я против того, чтобы с улиц Тулы убрали маршрутки, — я живу в Октябрьском поселке, и для меня это единственный вид транспорта, чтобы в город добраться. Но точно знаю — муниципального транспорта надо бы побольше, чтобы интервалы движения сократить. Вот новые маршруты пустили, например № 12. А смысл, если на нем всего две единицы курсируют? У нас столько умных чиновников в «белом доме» сидят — пусть думают!

Лариса Николаевна пользуется общественным транспортом от случая к случаю:

- У нас своя машина есть, ни на какой трамвай-троллейбус-автолайн ее не променяю. Это дополнительная степень свободы — и на рынок съездить, и на дачу. Трамваем изредка пользуюсь, хотя, конечно, на нем в пробках не стоишь.

Ольга Владимировна, наоборот, приверженец муниципального транспорта:

- В нашем городе не дождешься муниципального автобуса — их сократили. Сделали много новых маршрутов и, похоже, весь подвижной состав просто перераспределили по всем маршрутам. И что получилось? Ждать свой автобус полчаса-час? В выходные и вечером еще хуже. Нужна грамотная схема маршрутов. И порядок надо навести с коммерческим транспортом — он дублирует муниципальный и создает заторы на дорогах.

Екатерина Володина предпочитает маршрутки:

- Для меня важно быстро доехать из пункта, А в пункт Б. Скорость обеспечит маршрутка. Да и комфортнее она, чем троллейбус. К тому же мой путь дом-работа-дом закрывает без пересадки только маршрутка. И отследить машину легко по транспортному приложению — мне не нужно расписание на остановке. Слышала, что власти хотели повысить плату за проезд. Понятно, что это неизбежно когда-то случится, но будет печально для наших кошельков.

В администрации Тулы знают, куда уходят вечерами автобусы

Алексей Крыгин ездит на трамвае. Правда, нечасто:

- Как горожанин я иногда езжу на трамвае. Особенно в выходные (у Алексея Крыгина согласно декларации в семье нет автомобиля. — Прим. авт.). Очень удобно с остановки «Ул. Плеханова» в любую точку доехать. Маршрутки? Ну и ими тоже пользуюсь — а куда ж без них, если вечером, например, пошли в кино?!

Главный по транспорту и дорогам в Туле популярно пояснил, куда вечером деваются муниципальные автобусы:

- Автобусное расписание, по которому сейчас ездит весь городской транспорт, было сверстано 3 года назад и рассчитано на 130 муниципальных автобусов и 1240 единиц маршруток на выпуск. То есть после 19.00 на 6−7 маршруток в часовой промежуток приходился один-два муниципальных автобуса. В 2018 году по поручению губернатора и после определенных мероприятий со стороны УГАДН, ГИБДД и проч. контролирующих органов на линию стали выходить 840 единиц маршруток. Количество муниципальных автобусов составляло 95 единиц. С нового года количество муниципальных автобусов довели до 110−115. Больше пока нет возможности. Конечно, расписание на бумаге можно поменять, но фактически оно будет неисполнимо.

По словам Алексея Крыгина, проблема не в самих автобусах. Они есть, и даже в хорошем состоянии. А вот водителей катастрофически не хватает — они, как и врачи, уезжают на заработки в Москву.

- Зарплата в 31 тыс. руб. не конкурентна со столичной. И это при 12-часовом рабочем дне. За тяжелый — физически и эмоционально — труд. Даже после повышения в апреле прошлого года на 10% зарплата тульских водителей всё равно в два раза ниже московской.

Напомнил Алексей Крыгин и о плате за проезд. Доходная часть автотранспортного муниципального предприятия не менялась с 2015 года — как сделали проезд 20 рублей, так и платим. За эти 4 года дизтопливо выросло с 34−35 рублей до 50 за литр. Вот и считайте арифметику предприятия.

Что не так с действующей транспортной схемой?

По словам Алексея Крыгина, сейчас маршрутная сеть Тулы стала очень разветвленной, в ней много дублирующих маршрутов, причем не синхронизированных по времени. И она перестала выполнять функции городской транспортной сети — доставлять пассажиров за минимальное время с минимальным количеством пересадок при оптимальных затратах для бюджета города.

С лета прошлого года благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина над созданием новой маршрутной сети Тулы работает «Мосгор­трансНИИпроект». Работы будут выполнены под ключ — на основе исследования пассажиропотока и последующего моделирования Тула получит новую маршрутную транспортную схему.

- Для расчетов нужны три-четыре замера пассажиропотока, чтобы учесть фактор сезонности. С 19 ноября на муниципальном транспорте мы определяли пассажиропоток, чего не делали в городе много лет. Это не разовые замеры, следующие запланированы на апрель и июнь, чтобы оценить еще и сезонность.

Скорее всего, первый вариант новой маршрутной схемы будет представлен на суд общественности уже в июле 2019 года.

Конечно, новую схему мы будем публично обсуждать. Но надо четко понимать, что прокладывать маршруты от каждого подъезда до проходных заводов нет возможности.

По словам Алексея Крыгина, в городе не должно быть много маршрутов — много должно быть единиц транспорта на них. То есть ожидание автобуса большой вместимости не более 3−5 минут в часы пик и 10−15 минут в непиковое время.

Новая схема маршрутов — это что?

По новой схеме, скорее всего, в городе будут работать 500−600 автобусов средней и большой вместимости, трамваев и троллейбусов.

- Полностью перейти на новую маршрутную схему город должен с 1 января 2020 года. Главный вопрос — где взять эти 500−600 единиц транспорта? Администрация готовит документацию для проведения конкурсов на оказание транспортных услуг по 44-му федеральному закону. И в этом случае у администрации будут четкие и конкретные рычаги воздействия на подрядчика, если он будет нарушать условия контракта, например расписание. Автобусы малой вместимости, скорее всего, будут сохранены для отдаленных населенных пунктов Большой Тулы, — пояснил Алексей Крыгин.

Туляки давно ждут еще и внедрение безналичной оплаты за проезд. На одном из совещаний у губернатора также было дано поручение проработать вопрос внедрения единой безналичной оплаты проезда, причем на территории всей Тульской области.

По словам Алексея Крыгина, этот вопрос в проработке:

- Маршрутная сеть в любом случае будет предполагать пересадки пассажиров. Для Тулы, по нормативам Минтранса РФ, может быть до 2-х пересадок, чтобы добраться из одного района в другой. Но мы считаем, при этом пассажир не должен переплачивать. И здесь «пряником» может стать электронный билет, безналичная оплата проезда. Например, может быть введен часовой билет, когда в течение часа пассажир сможет сделать одну или две пересадки. Или другой вариант — по безналу цена поездки дешевле, чем за наличные.

В любом случае безналичные расчеты должны быть введены на территории области летом этого года.

Про электробусы и электронные табло

Летом прошлого года в Туле на некоторых маршрутах тестировали электробус. Чем закончился эксперимент? По словам Алексея Крыгина, эксперимент удался. Электробус понравился и пассажирам, и водителям. А вот появятся ли электробусы на улицах Тулы — вопрос. Цена одного электробуса — 24 млн рублей за штуку. Дорого!

Многие туляки заметили на остановках общественного транспорта новые табло. Их смонтировали еще под Новый год, но они до сих пор не работают. Когда они заработают и что будут показывать?

- Расписание на табличках, которые есть на каждой остановке, говорит о том, как должно быть. Электронные табло будут показывать фактическую информацию. Табло антивандальные, обеспечены кнопками звуковой информации для слабовидящих граждан. Пока их 20 — они размещены на остановочных павильонах дуги улицы Советской от ТЦ «Рио» до остановки «Ул. Арсенальная», несколько штук установлены на проспекте Ленина.

В феврале электронные табло подключат к электричеству. Они будут показывать, через сколько минут придет автобус того или иного маршрута.

Как показал опрос жителей, эта информация востребована у людей старшего поколения. Молодежь же отлично пользуется мобильным транспорт­ным приложением.

Автостанции выведут на окраины


Фото Михаила Нечаева.

И это тоже одна из составляющих новой маршрутной схемы транспорта Тулы.

- Оптимальна такая схема, когда по городу не ездят пригородные маршруты. При этом надо создать инфраструктуру, чтобы приезжие с пригородного транспорта с комфортом пересели на городские маршруты, — говорит Алексей Крыгин. — Взять, к примеру, въезд в Тулу с Новомосковского шоссе. Автостанция может располагаться в районе бывшего трампарка. Если же запустить в две стороны кольцевой трамвайный маршрут «Оборонная — Советская — Демидовская плотина — Советская — Ф. Энгельса — Болдина — Руднева», это решит сразу множество вопросов транспортной доступности районов Тулы. При этом Рязанская улица сильно разгрузится.

На северном направлении — из Алексина, Венева, Москвы — предполагается автостанция в районе разворотного троллейбусного кольца.

При этом автостанция в Заречье перестанет существовать.
И эти изменения также планируется реализовать к 1 января 2020 года.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:24 +3
Другие статьи по темам
Событие
тульский транспортрасписание транспортаинформационные таблоновая транспортная схема Тулымаршрутки
Люди
Алексей Крыгин
Место
Тула
Прочее
интервьюMyslo

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
В Щекинском районе ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
При пожаре в Ясногорском районе погиб пенсионер
При пожаре в Ясногорском районе погиб пенсионер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.