В Туле разрабатывают новую маршрутную сеть общественного транспорта

Фото Дмитрия Дзюбина.

Покажите результат!

О том, что с автобусами, троллейбусами и трамваями в городе-герое что-то не так, знают все, даже те, кто не пользуется общественным транспортом. Жители жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах, на отсутствие вообще какого-либо транспорта, на несоблюдение расписания, лихачество водителей…

Свежий пример — жители микрорайона Левобережный обратились к губернатору с просьбой организовать маршрут общественного транспорта по Восточному обводу от микрорайона в сторону «Тулачермета». Сейчас люди добираются на работу через центр города.

А еще, по словам Алексея Дюмина, только за январь не выполнена половина утренних рейсов автобусов по маршруту № 5. Из-за этого люди опаздывают на работу. Глава региона напомнил, что контроль за выполнением плановых показателей по выпуску автобусов в Туле — это зона ответственности администрации города. И поручил активизировать работу по созданию единой транспортной системы Тулы: «2019 год должен стать переломным, от вас ждут ясных предложений и реальных изменений. Покажите результат!»

Что предлагают туляки

Артём работает водителем троллейбуса чуть больше 2 лет и считает, что троллейбус — прекрасный вид транспорта:

- У меня новенький, красивый, теплый и удобный троллейбус, езжу по 5-му маршруту, без кондуктора — сам с пассажиров плату за проезд собираю. Это немножко отвлекает, но не напрягает. Работа хорошая, зарплата приличная — можно заработать до 57 тысяч рублей. Правда, для этого нужно выполнить план. А чтобы выполнять его стабильно, нужен стабильный пассажиропоток. С этим у нас в городе проблема.

Сам я, когда не на работе, езжу и на маршрутках, и на автобусах — что вперед подойдет. Думаю, так поступают все. Был бы главным по транспорту — сделал бы выделенные полосы для общественного транспорта, как в Москве. Тогда и троллейбусы, автобусы и в будущем электробусы были бы вне конкуренции, даже по сравнению с такси. И маршрутки бы с улиц исчезли — пробок бы меньше было.

Татьяна Серёгина работает кондуктором троллейбуса маршрута № 2 уже 10 лет:

- Если ответственные товарищи хотят знать, что нужно изменить в городском транспорте, — им для начала нужно в этом транспорте поездить регулярно. А нам работать вполне нормально — троллейбусы теплые и уютные, летом, правда, кондиционеры не всегда работают. Вот только план великоват, я считаю, его очень трудно выполнить. Я против того, чтобы с улиц Тулы убрали маршрутки, — я живу в Октябрьском поселке, и для меня это единственный вид транспорта, чтобы в город добраться. Но точно знаю — муниципального транспорта надо бы побольше, чтобы интервалы движения сократить. Вот новые маршруты пустили, например № 12. А смысл, если на нем всего две единицы курсируют? У нас столько умных чиновников в «белом доме» сидят — пусть думают!

Лариса Николаевна пользуется общественным транспортом от случая к случаю:

- У нас своя машина есть, ни на какой трамвай-троллейбус-автолайн ее не променяю. Это дополнительная степень свободы — и на рынок съездить, и на дачу. Трамваем изредка пользуюсь, хотя, конечно, на нем в пробках не стоишь.

Ольга Владимировна, наоборот, приверженец муниципального транспорта:

- В нашем городе не дождешься муниципального автобуса — их сократили. Сделали много новых маршрутов и, похоже, весь подвижной состав просто перераспределили по всем маршрутам. И что получилось? Ждать свой автобус полчаса-час? В выходные и вечером еще хуже. Нужна грамотная схема маршрутов. И порядок надо навести с коммерческим транспортом — он дублирует муниципальный и создает заторы на дорогах.

Екатерина Володина предпочитает маршрутки:

- Для меня важно быстро доехать из пункта, А в пункт Б. Скорость обеспечит маршрутка. Да и комфортнее она, чем троллейбус. К тому же мой путь дом-работа-дом закрывает без пересадки только маршрутка. И отследить машину легко по транспортному приложению — мне не нужно расписание на остановке. Слышала, что власти хотели повысить плату за проезд. Понятно, что это неизбежно когда-то случится, но будет печально для наших кошельков.

В администрации Тулы знают, куда уходят вечерами автобусы

Алексей Крыгин ездит на трамвае. Правда, нечасто:

- Как горожанин я иногда езжу на трамвае. Особенно в выходные (у Алексея Крыгина согласно декларации в семье нет автомобиля. — Прим. авт.). Очень удобно с остановки «Ул. Плеханова» в любую точку доехать. Маршрутки? Ну и ими тоже пользуюсь — а куда ж без них, если вечером, например, пошли в кино?!

Главный по транспорту и дорогам в Туле популярно пояснил, куда вечером деваются муниципальные автобусы:

- Автобусное расписание, по которому сейчас ездит весь городской транспорт, было сверстано 3 года назад и рассчитано на 130 муниципальных автобусов и 1240 единиц маршруток на выпуск. То есть после 19.00 на 6−7 маршруток в часовой промежуток приходился один-два муниципальных автобуса. В 2018 году по поручению губернатора и после определенных мероприятий со стороны УГАДН, ГИБДД и проч. контролирующих органов на линию стали выходить 840 единиц маршруток. Количество муниципальных автобусов составляло 95 единиц. С нового года количество муниципальных автобусов довели до 110−115. Больше пока нет возможности. Конечно, расписание на бумаге можно поменять, но фактически оно будет неисполнимо.

По словам Алексея Крыгина, проблема не в самих автобусах. Они есть, и даже в хорошем состоянии. А вот водителей катастрофически не хватает — они, как и врачи, уезжают на заработки в Москву.

- Зарплата в 31 тыс. руб. не конкурентна со столичной. И это при 12-часовом рабочем дне. За тяжелый — физически и эмоционально — труд. Даже после повышения в апреле прошлого года на 10% зарплата тульских водителей всё равно в два раза ниже московской.

Напомнил Алексей Крыгин и о плате за проезд. Доходная часть автотранспортного муниципального предприятия не менялась с 2015 года — как сделали проезд 20 рублей, так и платим. За эти 4 года дизтопливо выросло с 34−35 рублей до 50 за литр. Вот и считайте арифметику предприятия.

Что не так с действующей транспортной схемой?

По словам Алексея Крыгина, сейчас маршрутная сеть Тулы стала очень разветвленной, в ней много дублирующих маршрутов, причем не синхронизированных по времени. И она перестала выполнять функции городской транспортной сети — доставлять пассажиров за минимальное время с минимальным количеством пересадок при оптимальных затратах для бюджета города.

С лета прошлого года благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина над созданием новой маршрутной сети Тулы работает «Мосгор­трансНИИпроект». Работы будут выполнены под ключ — на основе исследования пассажиропотока и последующего моделирования Тула получит новую маршрутную транспортную схему.

- Для расчетов нужны три-четыре замера пассажиропотока, чтобы учесть фактор сезонности. С 19 ноября на муниципальном транспорте мы определяли пассажиропоток, чего не делали в городе много лет. Это не разовые замеры, следующие запланированы на апрель и июнь, чтобы оценить еще и сезонность.

Скорее всего, первый вариант новой маршрутной схемы будет представлен на суд общественности уже в июле 2019 года.

Конечно, новую схему мы будем публично обсуждать. Но надо четко понимать, что прокладывать маршруты от каждого подъезда до проходных заводов нет возможности.

По словам Алексея Крыгина, в городе не должно быть много маршрутов — много должно быть единиц транспорта на них. То есть ожидание автобуса большой вместимости не более 3−5 минут в часы пик и 10−15 минут в непиковое время.

Новая схема маршрутов — это что?

По новой схеме, скорее всего, в городе будут работать 500−600 автобусов средней и большой вместимости, трамваев и троллейбусов.

- Полностью перейти на новую маршрутную схему город должен с 1 января 2020 года. Главный вопрос — где взять эти 500−600 единиц транспорта? Администрация готовит документацию для проведения конкурсов на оказание транспортных услуг по 44-му федеральному закону. И в этом случае у администрации будут четкие и конкретные рычаги воздействия на подрядчика, если он будет нарушать условия контракта, например расписание. Автобусы малой вместимости, скорее всего, будут сохранены для отдаленных населенных пунктов Большой Тулы, — пояснил Алексей Крыгин.

Туляки давно ждут еще и внедрение безналичной оплаты за проезд. На одном из совещаний у губернатора также было дано поручение проработать вопрос внедрения единой безналичной оплаты проезда, причем на территории всей Тульской области.

По словам Алексея Крыгина, этот вопрос в проработке:

- Маршрутная сеть в любом случае будет предполагать пересадки пассажиров. Для Тулы, по нормативам Минтранса РФ , может быть до 2-х пересадок, чтобы добраться из одного района в другой. Но мы считаем, при этом пассажир не должен переплачивать. И здесь «пряником» может стать электронный билет, безналичная оплата проезда. Например, может быть введен часовой билет, когда в течение часа пассажир сможет сделать одну или две пересадки. Или другой вариант — по безналу цена поездки дешевле, чем за наличные.

В любом случае безналичные расчеты должны быть введены на территории области летом этого года.

Про электробусы и электронные табло

Летом прошлого года в Туле на некоторых маршрутах тестировали электробус. Чем закончился эксперимент? По словам Алексея Крыгина, эксперимент удался. Электробус понравился и пассажирам, и водителям. А вот появятся ли электробусы на улицах Тулы — вопрос. Цена одного электробуса — 24 млн рублей за штуку. Дорого!

Многие туляки заметили на остановках общественного транспорта новые табло. Их смонтировали еще под Новый год, но они до сих пор не работают. Когда они заработают и что будут показывать?

- Расписание на табличках, которые есть на каждой остановке, говорит о том, как должно быть. Электронные табло будут показывать фактическую информацию. Табло антивандальные, обеспечены кнопками звуковой информации для слабовидящих граждан. Пока их 20 — они размещены на остановочных павильонах дуги улицы Советской от ТЦ «Рио» до остановки «Ул. Арсенальная», несколько штук установлены на проспекте Ленина.

В феврале электронные табло подключат к электричеству. Они будут показывать, через сколько минут придет автобус того или иного маршрута.

Как показал опрос жителей, эта информация востребована у людей старшего поколения. Молодежь же отлично пользуется мобильным транспорт­ным приложением.

Автостанции выведут на окраины



Фото Михаила Нечаева.

И это тоже одна из составляющих новой маршрутной схемы транспорта Тулы.

- Оптимальна такая схема, когда по городу не ездят пригородные маршруты. При этом надо создать инфраструктуру, чтобы приезжие с пригородного транспорта с комфортом пересели на городские маршруты, — говорит Алексей Крыгин. — Взять, к примеру, въезд в Тулу с Новомосковского шоссе. Автостанция может располагаться в районе бывшего трампарка. Если же запустить в две стороны кольцевой трамвайный маршрут «Оборонная — Советская — Демидовская плотина — Советская — Ф. Энгельса — Болдина — Руднева», это решит сразу множество вопросов транспортной доступности районов Тулы. При этом Рязанская улица сильно разгрузится.

На северном направлении — из Алексина, Венева, Москвы — предполагается автостанция в районе разворотного троллейбусного кольца.

При этом автостанция в Заречье перестанет существовать.

И эти изменения также планируется реализовать к 1 января 2020 года.