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При пожаре в Ясногорском районе погиб пенсионер
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Ясногорском районе погиб пенсионер

Его дом полностью сгорел.

Вечером, 19 февраля, в деревне Матово Ясногорского района загорелся частный деревянный дом. По данным МЧС сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 22.08, а первый из двух расчетов огнеборцев прибыл на место через 13 минут.
 

- Открытое горение ликвидировано в 22:28. Имеется пострадавший. В результате происшествия дом сгорел полностью, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, во время пожара погиб 72-летний хозяин дома. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:04 +2
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Ясногорский район

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