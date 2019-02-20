При пожаре в Ясногорском районе погиб пенсионер

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером, 19 февраля, в деревне Матово Ясногорского района загорелся частный деревянный дом. По данным МЧС сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 22.08, а первый из двух расчетов огнеборцев прибыл на место через 13 минут.

- Открытое горение ликвидировано в 22:28. Имеется пострадавший. В результате происшествия дом сгорел полностью, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, во время пожара погиб 72-летний хозяин дома. Причину возгорания предстоит установить специалистам.