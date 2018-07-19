В Туле протестировали новый электробус

Фото из архива Myslo.

Этому виду городского пассажирского транспорта не нужны ни электрическая контактная сеть, ни топливо.

22 июня на предприятие МКП «Тулгорэлектротранс» поступил новый городской низкопольный электробус производства компании VOLGABUS. В автобусе 30 мест для сидения, он способен вместить до 90 человек. Время до полной зарядки батареи – всего 6 часов, запас хода – 200-220 км.

Такого пробега достаточно, чтобы автобус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки.

С 25 июня по 8 июля электробус тестировали на городских улицах.

Он работал на 12-м маршруте троллейбуса (до Косой Горы) и на 11-м маршруте (до Скуратово).

Электробус показал себя с положительной стороны. Это современный технологичный транспорт, бесшумный, экологически чистый, а также экономичный.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тулы, вопрос приобретения данного вида транспорта прорабатывается.

А вы успели протестировать электробус? Делитесь впечатлениями в комментариях!