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В Щекинском районе ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
Фото из архива Myslo

В Щекинском районе ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся

Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами.

Сотрудники ГИБДД объявили в розыск водителя, который вечером 18 февраля сбил в Щекинском районе 82-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. По имеющейся на настоящий момент информации, наезд на пешехода был совершен около дома № 64 в деревне Мясоедово.
 
Как рассказывают местные жители, водитель отвез пострадавшую домой и уехал в неизвестном направлении. Через некоторое время престарелая женщина, «вся в крови», добралась до дороги, где ее увидели прохожие. Люди вызвали скорую и полицию, после чего женщину госпитализировали. 
На тот момент ее состояние оценивалось как тяжелое.
По одной из версия наезд совершил водитель ГАЗели старой модели — на дороге в месте ДТП нашли разбитое зеркало. В это время машина двигалась в направлении из Скуратово в Щекино.
 
«18 февраля, в 18.55, около дома 64 в деревне Мясоедово, неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на женщину 1937 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в Щекинскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Проводятся мероприятия по установлению водителя», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:55 +3
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