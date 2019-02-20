В Щекинском районе ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся

Фото из архива Myslo

Сотрудники ГИБДД объявили в розыск водителя, который вечером 18 февраля сбил в Щекинском районе 82-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. По имеющейся на настоящий момент информации, наезд на пешехода был совершен около дома № 64 в деревне Мясоедово.

Как рассказывают местные жители, водитель отвез пострадавшую домой и уехал в неизвестном направлении. Через некоторое время престарелая женщина, «вся в крови», добралась до дороги, где ее увидели прохожие. Люди вызвали скорую и полицию, после чего женщину госпитализировали.

На тот момент ее состояние оценивалось как тяжелое.

По одной из версия наезд совершил водитель ГАЗели старой модели — на дороге в месте ДТП нашли разбитое зеркало. В это время машина двигалась в направлении из Скуратово в Щекино.

«18 февраля, в 18.55, около дома 64 в деревне Мясоедово, неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на женщину 1937 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в Щекинскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Проводятся мероприятия по установлению водителя», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.