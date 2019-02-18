Губернатор поручил Авилову подумать над прямым маршрутом от Левобережного до «Тулачермета»

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Сотрудники предприятия пожаловались, что они могут добраться до работы только с пересадкой.

В понедельник, 18 февраля, в правительстве Тульской области прошло оперативное совещание. Во время него губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на жалобу тулячки. От лица жителей Левобережного женщина сообщила, что прямых рейсов от ЖК до «Тулачермета» нет и людям приходится добираться на работу с пересадками.

Глава городской администрации Евгений Авилов напомнил, что сейчас вместе со столичными специалистами изучается пассажиропоток в городе и окончательные результаты этой работы будут готовы только летом. Пока же необходимости в прямом сообщении Левобережного и «Тулачермета» нет.

Но, если будет поручение, по регламенту дополнительный маршрут способны в течении 70 дней.

В ответ губернатор отметил, что это не первая жалоба на перевозчиков, что в городе создана группа по изменению маршрутной сети и призвал не ждать ответа из Москвы, а «думать своей головой».

Алексей Дюмин дал поручение проработать возможность запуска прямого рейса в ближайшее время, чтобы люди не ждали до 2020 года.