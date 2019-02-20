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Судебные приставы Тульской области подвели итоги работы в 2018 году

Судебные приставы Тульской области подвели итоги работы в 2018 году

Также в ведомстве озвучили задачи на 2019-й.

В здании Арбитражного суда Тульской области состоялось расширенное заседание коллегии регионального УФССП России, на котором подвели итоги деятельности Управления в 2018 году и обозначили задачи на 2019-й.

Главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков:

Евгений Киреенков

- Результаты выполнения основных задач по линии исполнительного производства в целом характеризуются положительной динамикой. В первую очередь необходимо отметить, что в 2018 году количество возбужденных исполнительных производств увеличилось на 25 тыс. Структурными подразделениями Управления фактическим исполнением окончено 226 тыс. исполнительных производств. Общая сумма взыскания составила более 4,3 млрд рублей.

В консолидированный бюджет перечислено более 1,9 млрд рублей, в бюджет местного уровня — 131,9 млн рублей.

В 2018 году на содержание детей удалось взыскать алиментов на сумму 52 млн рублей. Одним из наиболее действенных методов мотивации является ограничение должников указанной категории в праве выезда за пределы России. Так, в прошлом году 7321 должник не смог уехать за границу. Из-за такого ограничения в полном объеме выплачена задолженность по алиментам в размере более 887 тыс. руб.

Сумма, взысканная в результате установления должникам по алиментам временных ограничений на пользование специальным правом, составила 8 млн руб.

За отчетный период приставы взыскали с предприятий-должников более 164 млн рублей долгов по зарплате.

- Эффективность принудительного исполнения в значительной степени зависит от результатов применения таких мер, как наложение ареста на имущество должников и реализация имущества. Сумма, полученная в результате этого, составила 289 млн руб., — продолжил Киреенков.

Кроме того, в рамках оказания содействия в розыске лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными приставами по ОУПДС задержано 142 человека, находившихся в розыске.

Приоритетные задачи УФССП по Тульской области на 2019 год:

  • постоянный контроль и повышение эффективности исполнения социально значимых категорий исполнительных производств о взыскании алиментов, зарплаты, в пользу ЖКХ и предприятий ТЭК.
  • взыскание в бюджеты всех уровней, в том числе, и в бюджет Тульской области,
  • снижение остатка исполнительных производств,
  • постоянный контроль и повышение качества дознания и проч.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +1
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