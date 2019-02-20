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Пьяный туляк провалился в эскалатор
Фото Андрея Пшик.

Пьяный туляк провалился в эскалатор

Одежду мужчины затянуло в механизм.

В понедельник, 18 февраля, в эскалатор, который находится в одном из торговых центров на пр. Ленина в Туле, затянуло мужчину. По словам очевидца, мужчина провалился по пояс.

По предварительной информации, в момент происшествия пострадавший был пьян, поэтому работники ТЦ нажали «тревожную кнопку» и вызвали вневедомственную охрану. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области, сотрудники оказали ему первую помощь и вызвали на место медиков.

Предполагается, что в момент спуска мужчина упал, после чего в механизм эскалатора начало затягивать его одежду. Сработавшая автоматика позволила избежать пострадавшему серьезных травм.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:09 +12
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