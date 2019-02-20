Прокуратура: санатории в Краинке загрязняли местную речку

В природоохранную прокуратуру поступила коллективная жалоба жителей деревни Краинка Суворовского района. Жители жаловались на загрязнение реки Черепеть.

Для проведения проверки по обращению Тульская природоохранная прокуратура привлекла специалиста министерства природных ресурсов и экологии.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» осуществляет пользование биологическими очистными сооружениями MicroFAST 9.0.

Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированному в государственном водном реестре 14.12.2018 г. ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» в целях сброса сточных вод предоставлен водный объект — река Черепеть. Управление Росприроднадзора по Тульской области выдало ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты до 24.08.2023.

В ходе проверки на выпуске с очистных осуществлен отбор проб сточной воды, сбрасываемой ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» в речку Черепеть. Воду отправили на анализ. Выяснилось, что санаторий сбрасывал сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ: по фосфатам, по нитрит-аниону, по железу, по сульфат-аниону. Это могло повлечь загрязнение, засорение и истощение водного объекта.

Аналогичные нарушения были выявлены в ходе проверки ООО «Санаторий (курорт) «Краинка». Установлено, что ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» осуществляет пользование комплексом очистных сооружений полной биологической очистки.

Согласно результатам анализов, ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» осуществляло сброс сточных вод в реку Черепеть с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ: по фосфатам, по нитрит-аниону.

По результатам проверки 17 января 2019 года в отношении должностных лиц ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» и ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Статья — 8.13 КоАП РФ ч. 4 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).

Материалы направлены на рассмотрение в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и Управления Росприроднадзора по Тульской области.

По результатам рассмотрения материалов назначены штрафы в размере 3000 рублей. Руководителям обществ внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства.

Представления рассмотрены и удовлетворены по результатам рассмотрения четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.