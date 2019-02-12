новости
новости
Регистрация
В Туле распродадут имущество должников: дома, квартиры и квасильно-засолочный пункт
По материалам пресс-службы УФССП по Тульской области.

В Туле распродадут имущество должников: дома, квартиры и квасильно-засолочный пункт

Торги состоятся 20 и 26 февраля.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 20 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 200.

На торги выставлено: недвижимое заложенное имущество на общую сумму 22 млн 130 тыс. рублей (жилой дом, квартиры, земельные участки, нежилое помещение, овощехранилище, квасильно-засолочный пункт).

Также торги состоятся 26 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 33.

На торги выставлено: движимое и недвижимое заложенное, незаложенное имущество на сумму 6 млн рублей (легковые автомобили, грузовой автомобиль и фургон и т. д.).

вчера, в 15:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
арестованное имуществодолжникиторгиаукционс молотка
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский областной суд оставил без изменения приговор педофилу
Тульский областной суд оставил без изменения приговор педофилу
10 мифов об электронном листке нетрудоспособности
10 мифов об электронном листке нетрудоспособности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.