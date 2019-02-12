В Туле распродадут имущество должников: дома, квартиры и квасильно-засолочный пункт

По материалам пресс-службы УФССП по Тульской области.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 20 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 200.

На торги выставлено: недвижимое заложенное имущество на общую сумму 22 млн 130 тыс. рублей (жилой дом, квартиры, земельные участки, нежилое помещение, овощехранилище, квасильно-засолочный пункт).

Также торги состоятся 26 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 33.