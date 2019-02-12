В Туле распродадут имущество должников: дома, квартиры и квасильно-засолочный пункт
Торги состоятся 20 и 26 февраля.
УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 20 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 200.
На торги выставлено: недвижимое заложенное имущество на общую сумму 22 млн 130 тыс. рублей (жилой дом, квартиры, земельные участки, нежилое помещение, овощехранилище, квасильно-засолочный пункт).
Также торги состоятся 26 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 33.
На торги выставлено: движимое и недвижимое заложенное, незаложенное имущество на сумму 6 млн рублей (легковые автомобили, грузовой автомобиль и фургон