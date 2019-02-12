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Тульский областной суд оставил без изменения приговор педофилу

Тульский областной суд оставил без изменения приговор педофилу

Мужчина надругался над ребенком.

Приговором Веневского районного суда от 5 декабря 2018 года 45-летний житель Москвы осужден за совершение иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Суд установил, что 20 июля 2018 года днем мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера. Преступник достоверно знал о малолетнем возрасте потерпевшей, осознавал, что в силу возраста она не может понимать характер и значение совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 11 февраля приговор в отношении осужденного оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:45 +6
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