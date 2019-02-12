10 мифов об электронном листке нетрудоспособности

С 1 июля 2017 года в Тульской области работники предприятий могут получить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Мнения туляков разделились: кто-то пользуется этим нововведением, а кто-то относится с осторожностью.

Специалисты Тульского регионального отделения Фонда социального страхования провели анонимный опрос для выяснения причин, которые останавливают работников от оформления ЭЛН.

Анализ ответов респондентов показал, что все причины не имеют под собой реальной и юридической основы, они основаны на некомпетентном мнении, заблуждении или домыслах, и, по сути, являются мифами.

Чтобы у туляков не оставалось ложных представлений об ЭЛН, специалисты разъясняют.

Миф № 1. Электронный листок нетрудоспособности не имеет юридической силы.

С 1 июля 2017 года электронный листок нетрудоспособности и листок нетрудоспособности на бумажном носителе имеют одинаковую юридическую силу. Это документы строгой финансовой отчетности, по данным, содержащимся в больничном, осуществляется расчет пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам. Вне зависимости от его формы расчет и выплата пособий производится в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством.

Миф № 2. Электронный листок нетрудоспособности лучше оформлять, если болеешь сам, а не по уходу за больным родственником (ребенком).

Листок нетрудоспособности оформляется, если страховой случай наступил у работника (временная нетрудоспособность) или по уходу за больным родственником, в том числе ребенком. При этом форма листка нетрудоспособности не меняется, расчет и выплата пособий осуществляются в соответствии с действующим законодательством вне зависимости от причины оформления листка нетрудоспособности. Поэтому при уходе за больным родственником, в том числе заболевшим ребенком смело оформляйте электронный листок нетрудоспособности!

МИФ № 3. К электронному листку нетрудоспособности меньше внимания, т.к. его никто не видит.

Электронный листок нетрудоспособности формируется в единой информационной базе на сервере ФСС. Доступ к нему имеют и медицинский работник, и сотрудники предприятия (бухгалтер и кадровик), и сам работник. Такой узкий круг граждан, имеющих доступ к информации о работнике в рамках формирования ЭЛН, позволяет максимально ограничить доступ к персональным данным, хранящимся в единой информационной базе.

Кроме того, ЭЛН может посмотреть в случае необходимости (камеральная проверка, запрос работника о правильности начисления пособия и др.) специалист регионального отделения Фонда.

Миф № 4. Чтобы на предприятии работать с ЭЛН, надо заключить соглашение с региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Для работы с ЭЛН страхователь не заключает соглашение с региональным отделением Фонда социального страхования.

МИФ № 5. Выписку каждого ЭЛН необходимо согласовывать с работодателем.

Для оформления работником ЭЛН в медицинской организации согласования с работодателем не требуется, так как согласно ФЗ от 01.05.2017 № 86 и статьи 59 и 78 ФЗ назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности. Его выдает медицинская организация в форме электронного документа, сформированного и размещенного в информационной системе ФСС, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработником и медицинской организацией.

В случае, если медицинская организация и страхователь не являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования ЭЛН, то в таких случаях, работнику выдается бумажный листок нетрудоспособности.

Таким образом, если работник уже получал ЭЛН в медицинской организации и передавал номер ЭЛН на предприятие, то выписку следующего электронного больничного согласовывать не надо.

МИФ № 6. Для внедрения ЭЛН на предприятии необходимо приобрести дорогостоящую информационную программу.

Бухгалтерские программы, которые наиболее востребованы у страхователей Тульской области, адаптированы к работе с электронным больничным и расчету пособий.

Работодатели могут взаимодействовать с Фондом прямо из программ, получать сведения о листке нетрудоспособности, рассчитать пособие, отправлять сведения о расчетах в региональное отделение.

МИФ № 7. Если с работником произошла травма на производстве, то лучше не оформлять ЭЛН, так как это повлияет на оплату больничного.

При травме на производстве пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% вне зависимости от страхового стажа. Оформление ЭЛН на начисление пособия по временной нетрудоспособности по последствиям травмы на производстве не влияет, а наоборот, дает возможность пострадавшему работнику отследить правильность начисления пособия через личный кабинет.

МИФ № 8. При оформлении ЭЛН его необходимо дублировать на бумажном бланке.

Дублирование электронного листка нетрудоспособности бумажным не производится! Оно разрешено только в случаях, когда возникает такая острая необходимость. Одно из преимуществ введения ЭЛН — это сокращение расходов на печать бумажных бланков. Каждый бланк листка нетрудоспособности имеет несколько степеней защиты и обходится государству около 800 рублей. Выдача ЭЛН позволяет экономить государственные средства, которые направлены на печать, выпуск и транспортировку бумажных больничных.

МИФ № 9. Личный кабинет застрахованного содержит только информацию об ЭЛН, поэтому регистрация в нем неудобна для пользователей.

В личном кабинете получателя социальных услуг представлена следующая информация:

по выданным листкам нетрудоспособности, переданным медицинскими организациями в Фонд в электронном виде,

воспользовавшись Личным кабинетом застрахованного, гражданин получает возможность контроля всего процесса от момента выдачи листка нетрудоспособности до получения пособия и возможность проверки расчета пособия,

по начисленным и выплаченным пособиям по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая информацию о суммах выплаченных пособий,

по возмещению по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям,

по индивидуальным программам реабилитации, выданным техническим средствам реабилитации и сведения по заявкам на санаторно-курортное лечение.

Пока больничный не закрыт, через личный кабинет работник может видеть дату следующего приема у врача.

Доступ в электронный кабинет застрахованного возможен только после регистрации на едином портале государственных услуг.

МИФ № 10. Если потерялся номер ЭЛН, который выдали в медицинской организации работнику, то доступ к информации об электронном листке нетрудоспособности трудно восстановить.

Информация об ЭЛН хранится на сервере ФСС, поэтому медицинская организация, страхователь, работник имеют постоянный доступ к ЭЛН. Медицинская организация и работник сразу после формирования ЭЛН, а страхователь после закрытия больничного в поликлинике или больнице. Номер ЭЛН дается для быстрого поиска и удобства работы в личном кабинете, особенно, если на предприятии большая численность работников.

Восстановить номер ЭЛН можно очень быстро, ведь информационные программы осуществляют поиск за несколько секунд.