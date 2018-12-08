Каток, настоящие северные олени и лекция гастроэнтузиаста: куда пойти 8 декабря

Фото из архива Myslo.

8 декабря туляков и гостей города ждет целый калейдоскоп развлечений:

С 10.00 начала работу выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

В 10.00 стартовала акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость Новогодней столицы — 2019».

С 10.00 открыты выставки-ярмарки «Новогодних дел мастер» в Тульском кремле. В ярмарке участвуют производители из разных уголков нашей страны и Белоруссии. Тулякам и гостям города будут представлены ёлочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры и другие сувениры.

С 10.00 — в атриуме ТРЦ «Макси» работает почта Деда Мороза. Вы можете написать письмо и получить от него персональный ответ спустя две недели в этом же месте или по своему почтовому адресу. Подробная информация здесь.

С 10.00 на площади Ленина в Туле открыт Губернский каток.

В 10.00 открылась выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.30 — «Ретро-комикс» в детском городке центрального парка им. П. П. Белоусова. Показ ретро диафильмов с рассказом о каждом произведении в интерактивной форме.

13.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

15.00 – «Северное шоу» с оленями на Казанской набережной. Бесплатное катание на упряжке с настоящими северными оленями; многочисленные интерактивные площадки: мастер-класс по северным танцам, горловому пению и т.д.

17.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — Театрализованные новогодние программы на площади им. Ленина.