Рейд по уборке дворов от снега в Туле: три управляющие компании в списке нарушителей

Всего обследовано 275 дворовых территорий.

Сотрудники управления по административно-техническому надзору проверили, как очищаются дворы от снега.

7 декабря обследовано 275 дворовых территорий, без нареканий – 235 дворов, по 40 дворовым территориям выявлены нарушения.

Управляющим компаниям выписаны предписания, среди «лидеров» по неубранным дворам – УК «Альянс», «РЭМС», «Вертикаль».