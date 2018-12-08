Рейд по уборке дворов от снега в Туле: три управляющие компании в списке нарушителей
Всего обследовано 275 дворовых территорий.
Сотрудники управления по административно-техническому надзору проверили, как очищаются дворы от снега.
7 декабря обследовано 275 дворовых территорий, без нареканий – 235 дворов, по 40 дворовым территориям выявлены нарушения.
Управляющим компаниям выписаны предписания, среди «лидеров» по неубранным дворам – УК «Альянс», «РЭМС», «Вертикаль».
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