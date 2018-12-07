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Туляку дали 10 суток ареста за безразличие к своему ребенку
По информации пресс-службы УФССП России по Тульской области. Фото Myslo.

Туляку дали 10 суток ареста за безразличие к своему ребенку

Мужчина задолжал алиментов на 600 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов Новомосковского района находится исполнительное производство в отношении Г. о взыскании задолженности по алиментам.

Согласно решению суда новомосковец обязан платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако длительное время не осуществлял выплат, накопив задолженность на сумму почти 600 тысяч рублей. Судебный пристав составил на него протокол о привлечении к административной ответственности.

Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

сегодня, в 14:18 +2
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Событие
приставыалиментыадминистративный арест
Место
Новомосковский районТульская область

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