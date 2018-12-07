В результате ДТП в Туле пострадал годовалый малыш

Фото УГИБДД по Тульской области.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 6 декабря в 14.35 на пересечении улиц Скуратовской и Киреевской в Туле столкнулись «Хёндэ» и «Чери».

По предварительным данным, водитель «Чери», 37-летняя женщина, двигалась со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, и совершила столкновение со встречным «Хёндэ». За рулем «Хёндэ» находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Чери», мальчик 2017 года рождения, с различными травмами был доставлен в городскую больницу, где после оказанной медицинской помощи его отпустили домой.

В момент происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля «Чери» находился в детском удерживающем устройстве.