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Юлия Марьясова будет работать в мэрии Москвы

Юлия Марьясова будет работать в мэрии Москвы

С экс-депутатом Тульской облдумы заключили контракт на два года.

3 декабря 2018 года Юлию Марьясову приняли на государственную гражданскую службу и назначили на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Контракт заключен сроком на два года. 

Напомним, Юлия Марьясова сложила полномочия депутата Тульской областной Думы 6-го созыва 29 ноября, на очередном заседании регионального заксобрания.

сегодня, в 20:12
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Люди
Юлия Марьясова
Место
Тульская областьМосква

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