Юлия Марьясова будет работать в мэрии Москвы

С экс-депутатом Тульской облдумы заключили контракт на два года.

3 декабря 2018 года Юлию Марьясову приняли на государственную гражданскую службу и назначили на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Контракт заключен сроком на два года.

Напомним, Юлия Марьясова сложила полномочия депутата Тульской областной Думы 6-го созыва 29 ноября, на очередном заседании регионального заксобрания.