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Юлия Марьясова сложила полномочия депутата Тульской облдумы и уходит работать в мэрию Москвы

Юлия Марьясова сложила полномочия депутата Тульской облдумы и уходит работать в мэрию Москвы

Зампред облдумы подала в отставку 29 ноября 2018 года на очередном заседании Тульской облдумы

Как пояснила сама Юлия Александровна, она подала в отставку в связи с переездом в Москву.

- Комиссия по этике рассмотрела заявление депутата Юлии Марьясовой о сложении депутатских полномочий. Комитет предлагает депутатам принять это заявление, - заявил первый заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Москалец.

Депутаты единогласно поддержали это предложение.

С понедельника, 3 декабря 2018 года, у Юлии Марьясовой будет новое место работы – заместителя директора департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Этот департамент курирует деятельность московских префектур. Марьясова будет заниматься подготовкой и проведением выборов в Мосгордуму.

Напомним, что в Москве и Московской области Юлия Александровна начинала свою политическую карьеру -  она работала в аппарате Московской городской Думы, на различных руководящих должностях в Московском городском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». В 2009-2011 гг. являлась вице-президентом регионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве. В 2011 году была назначена советником группы по вопросам взаимодействия с общественно-политическими объединениями аппарата мэра и правительства Москвы. Избиралась депутатом собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово Москвы двух созывов 2004-2011 годов.

Начиная с 2011 года, ее жизнь и работа связана с Тульской областью. В сентябре губернатор Тульской области Владимир Груздев пригласил ее в свою команду и назначил председателем комитета Тульской области по спорту и молодежной политике.

В комитете она проработала почти год. И за этот период был сделан большой шаг вперед: проанализировано состояние действующих спортсооружений, сформирована программа по строительству спортивных объектов, в том числе пролонгирована программа «Газпром-детям» по развитию инфраструктуры для поддержки детско-юношеского спорта в Тульской области с огромным объемом инвестиций. Заключено соглашение с министерством спорта РФ о федеральной поддержке спортпрограмм в регионе. В регионе начали строительство двух новых бассейнов, ледовой арены и большого количества мини-стадионов.

В июле 2012 года Юлия Марьясова стала заместителем губернатора региона. В зоне ее ответственности - работа с муниципалитетами, органами местного самоуправления, сфера внутренней политике и вопросы безопасности. Ее считали довольно жестким, но эффективным управленцем, умеющим выполнять трудные задания.

В июле 2014 года Президент России Владимир Путин наградил ее медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Все, кто работают в правительстве - мы все одна команда. И я горжусь, что в ней работаю,

- говорила Юлия Марьясова.

В сентябре 2014 года Юлия Марьясова была избрана депутатом Тульской  обллдумы VI созыва в региональной группе №4 от партии «Единая Россия». Весь созыв она занимала должность заместителя председателя Тульской облдумы и руководителя фракции «Единая Россия».

Тульский этап в карьере Юлии Марьясовой закончился. Она возвращается в Москву. Управленцы с опытом работы в Тульской области востребованы в столице на серьезных и ответственных должностях.

сегодня, в 10:15
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