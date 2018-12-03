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Росреестр разъясняет: типичные ошибки кадастровых инженеров

Росреестр разъясняет: типичные ошибки кадастровых инженеров

Что нужно знать тулякам, чтобы избежать проблем при оформлении земельных участков.

Кадастровый инженер – специалист, обладающий правом на описание границ и других характеристик объектов недвижимого имущества и подготовку документов, формирующих государственный кадастр недвижимости.

От профессионализма и добросовестности кадастровых инженеров зависит информация, которая будет содержаться в базе данных Росреестра и напрямую влиять на решение об оформлении прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости.

По данным тульского Управления ведомства, решения о приостановлении государственного кадастрового учета часто выносятся из-за ошибок кадастровых инженеров. Редакция Myslo приводит самые типичные из них:

  • в разделе «Заключение кадастрового инженера» отсутствуют обоснования изменения площади или конфигурации земельного участка, местоположение уточненных границ, отсутствуют предложения кадастрового инженера по устранению выявленных в Едином государственном реестре недвижимости ошибок.
  • в состав Приложения не включаются документы, определяющие  местоположение границ земельного участка.
  • в представленных документах отсутствует согласование смежной границы, либо обоснование этого отсутствия в заключении кадастрового инженера.  
  • границы земельного участка, который ставится на кадастровый учёт, пересекаются с границами другого участка, сведения о котором есть в ЕГРН.

Проверить заключение специалиста на наличие ошибок можно на официальном сайте Росреестра, в разделе «Личный кабинет кадастрового инженера».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +1
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