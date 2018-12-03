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Проект пешеходного моста через Упу обойдётся в 8 млн рублей

Проект пешеходного моста через Упу обойдётся в 8 млн рублей

Соответствующий аукцион размещен на официальном портале госзакупок.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы готовится потратить 7 миллионов 974 тысячи рублей на проект строительства пешеходного моста через Упу.

Проектно-сметная документация должна способствовать разработке оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве объектов капитального строительства, их частей.

Разработка проекта будет оплачена из городского бюджета. По условиям контракта, исполнитель обязан закончить все работы в течение 335 дней с момента его заключения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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