Проект пешеходного моста через Упу обойдётся в 8 млн рублей

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы готовится потратить 7 миллионов 974 тысячи рублей на проект строительства пешеходного моста через Упу.

Проектно-сметная документация должна способствовать разработке оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве объектов капитального строительства, их частей.

Разработка проекта будет оплачена из городского бюджета. По условиям контракта, исполнитель обязан закончить все работы в течение 335 дней с момента его заключения.