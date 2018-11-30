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Погода в Туле 1 декабря: небольшой снег, гололедица и до -10

Погода в Туле 1 декабря: небольшой снег, гололедица и до -10

Синоптики обещают облачность с прояснениями и сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день зимы в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо» – до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -16 до -11 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление в пределах нормы – 756-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
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