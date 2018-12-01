Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

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Ужесточение требований к водителям и перевозчикам

С 21 декабря в России вступят в силу изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые ужесточают требования к физическим и юридическим лицам (в том числе ИП), занимающимся перевозкой пассажиров. Речь идет и о компаниях, которые используют транспортные средства, например, для перевозки своих сотрудников.

В частности, новые требования запрещают привлекать к такой работе водителей, имеющих иностранные или международные права, но не имеющих российского удостоверения, а водителям, принятым на работу, нужно будет предоставить возможность регулярно повышать свою квалификацию.

Все транспортные средства, в соответствии с поправками в законодательство, должны проходить предрейсовый контроль, проводить который будут специально аттестованные сотрудники. Вне этого времени транспортные средства должны оставаться на специально оборудованных стоянках (за их организацию как в черте города, так и за его пределами также отвечает перевозчик).

В законе теперь отдельно оговаривается право сотрудников правоохранительных органов на доступ к тахографам — приборам контроля, которыми должны оснащаться все транспортные средства весом более 5 т и оснащенные восемью пассажирскими местами и более.