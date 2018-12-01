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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Фото из архива Myslo.

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Публикуем самые значимые изменения.

Ужесточение требований к водителям и перевозчикам

С 21 декабря в России вступят в силу изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые ужесточают требования к физическим и юридическим лицам (в том числе ИП), занимающимся перевозкой пассажиров. Речь идет и о компаниях, которые используют транспортные средства, например, для перевозки своих сотрудников.

В частности, новые требования запрещают привлекать к такой работе водителей, имеющих иностранные или международные права, но не имеющих российского удостоверения, а водителям, принятым на работу, нужно будет предоставить возможность регулярно повышать свою квалификацию.

Все транспортные средства, в соответствии с поправками в законодательство, должны проходить предрейсовый контроль, проводить который будут специально аттестованные сотрудники. Вне этого времени транспортные средства должны оставаться на специально оборудованных стоянках (за их организацию как в черте города, так и за его пределами также отвечает перевозчик).

В законе теперь отдельно оговаривается право сотрудников правоохранительных органов на доступ к тахографам — приборам контроля, которыми должны оснащаться все транспортные средства весом более 5 т и оснащенные восемью пассажирскими местами и более.
 

Дополнительные изменения коснутся физических лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства массой свыше 3,5 т и с более чем восемью посадочными местами, вне зависимости от того, занимаются они официальными перевозками или нет. В частности, отныне они будут нести ответственность за устранение последствий ДТП, виновником которого стало их транспортное средство, а также проводить обязательное техобслуживание в сроки, предусмотренные заводами-изготовителями. Впрочем, последнее требование касается также и юридических лиц, которые занимаются перевозкой пассажиров.

Новые правила для кредитных кооперативов

С 4 декабря Центробанк обновляет правила предоставления отчетности для участников кредитных потребительских кооперативов. Они представляют собой объединения граждан, оказывающих друг другу финансовую взаимопомощь, и считаются некоммерческими финансовыми организациями. Кроме того, несколько небольших кооперативов могут объединяться в более крупные саморегулируемые структуры.

По решению Банка России, будет обновлен сам порядок предоставления отчетности, кроме того, в отчете появятся новые позиции. Например, касающиеся просроченных задолженностей по процентным доходам или займам.

ГМО сделают наглядным

Продукты с ГМО (генетически модифицированными организмами) на территории России с конца декабря начнут маркировать. Аббревиатура должна наноситься на упаковку продукции рядом со знаком «ЕАС» и соответствовать ему по форме и размеру.

В соответствии с новым техрегламентом ЕАС знак должен оставаться легко читаемым в течение всего срока годности продукта.

Налоговики расскажут о долгах российских компаний

В открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы 1 декабря должен появиться новый набор данных о российских компаниях, не составляющих налоговую тайну. Речь идет о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а кроме того, данных о наличии налоговых правонарушений, которые образовались на 31 декабря 2017 года, и не были уплачены на первое октября 2018 года.

Это третий этап размещения сведений, ранее относящихся к налоговой тайне. Начиная с 1 августа, налоговая служба публиковала информацию о среднесписочной численности работников компаний и организаций, применяемых ими специальных налоговых режимах, данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года. В открытый доступ были выложены суммы налогов и сборов, уплаченных организациями, а также их доходы и расходы по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год.

В 2018 году будут раскрыты данные о большинстве хозяйственных товариществ и обществ. Еще часть сведений появится в открытом доступе в 2020 году. Это информация о компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков, будет раскрыта в 2020 году.

По материалам «Известий» и «Российской газеты».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 +5
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