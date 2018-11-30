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В Новомосковске разбойники избили мужчину и сломали ему ребро

В Новомосковске разбойники избили мужчину и сломали ему ребро

Добычей преступников стал мобильный телефон и полторы тысячи рублей.

Заместитель Новомосковского городского прокурора утвердил заключение по обвинению ранее судимых 45-летнего Олега Б. и 36-летнего Алексея С. в совершении разбоя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 сентября, около 19.00 обвиняемые, находясь на улице Мичурина, решили напасть на случайного прохожего. В момент совершения преступления они были пьяны.

Один из злоумышленников догнал идущего впереди мужчину и сбил его с ног. Затем сообщники нанесли жертве несколько ударов, оттащили за стоящий неподалёку гараж и продолжили избивать. Добычей преступников стали деньги – 1560 рублей, мобильный телефон и другие личные вещи. Общая сумма ущерба составила 5110 рублей.

Потерпевший получил перелом ребра, многочисленные синяки и ссадины. Обвиняемые заключены под стражу, материальный ущерб полностью возмещён. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 +4
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