Зампредом Тульской областной Думы стал Александр Рем

Фото из архива Myslo.

После того, как Юлия Марьясова сложила свои полномочия, место зампреда Думы освободилось. На это место председатель облдумы Сергей Харитонов предложил депутата Александра Рема.

Это была единственная кандидатура. Тайным голосованием ее поддержали 29 депутатов.

Также на заседании депутат Тульской областной Думы Юрий Моисеев предложил избрать нового председателя комитета по экономической политике (раньше эту должность занимал Рем). Моисеев предложил кандидатуру Галины Алешиной. Депутаты поддержали это решение.