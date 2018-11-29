В рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» на улицах города будут дежурить 380 волонтеров

Они будут выдавать бейджи «Гость Тулы» и консультировать туристов о программе лояльности.

В Туле началось обучение волонтеров для работы на улицах города в рамках проекта «Новогодняя столица России». В целях подготовки проводятся организационно-методические встречи с участием министерства молодежной политики Тульской области, комитета Тульской области по развитию туризма, Центра развития туризма Тульской области. Встречи будут проходить с каждой группой волонтеров по определенному расписанию.

Волонтерам расскажут о программе лояльности для туристов — бейдж «Гость Тулы», работе «горячей линии» для гостей региона и справочнике гостеприимства, основах общения при туристической коммуникации.

- Для гостей и жителей города в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» на улицах областного центра будет организовано ежедневное дежурство волонтеров. Всего их задействовано порядка 400 человек. Они будут помогать тулякам и приезжим гостям сориентироваться в городском пространстве и консультировать о том, на какие мероприятия поблизости стоит поспешить, чтобы успеть как раз к их началу, — пояснил директор ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» Дмитрий Гольтяков.

Работу волонтеров в городских пространствах будет координировать Штаб по приему туристов, расположенный в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. В штабе также будет организовано дежурство волонтеров, которые в дополнение к информированию гостей будут выдавать бейджи «Гость Тулы» после заполнения необходимой анкеты, а также дарить тульские сладости гостям, предъявившим бейджи.