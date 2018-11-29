На новогодних праздниках улицы Тулы будут убирать 121 единиц спецтехники

Фото из архива Myslo.

Также будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Управления по благоустройству и МКО «Сервисный центр».

На период проведения новогодних и рождественских мероприятий для содержания городских территорий будет задействована 121 единица специализированной техники, сообщила на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» начальник Управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.

Также в этот период для уборки городских территорий от снега и наледи будут задействованы 165 сотрудников АО «Спецавтохозяйство», также на площади Ленина и Казанской набережной будут круглосуточно дежурить несколько бригад.

На обработку городских дорог уже подготовлено 9 366 тонн песчано-соляной смеси и порядка 1 500 тонн противоледного реагента.

На площади Ленина будут установлены 7 мусорный контейнеров и 7 биотуалетов, два из них — для людей с ограниченными возможностями здоровья.

5 января 2019 года специалисты Управления по благоустройству проинспектируют все подъездные и подходные пути к 40 тульским храмам. По мере необходимости будут выполнены работы по расчистке и обработке противоледным материалом.

На новогодних праздниках будет организовано круглосуточное дежурство Управление по благоустройству и МКО «Сервисный центр».