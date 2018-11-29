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На новогодних праздниках улицы Тулы будут убирать 121 единиц спецтехники
Фото из архива Myslo.

На новогодних праздниках улицы Тулы будут убирать 121 единиц спецтехники

Также будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Управления по благоустройству и МКО «Сервисный центр».

На период проведения новогодних и рождественских мероприятий для содержания городских территорий будет задействована 121 единица специализированной техники, сообщила на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» начальник Управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.

Также в этот период для уборки городских территорий от снега и наледи будут задействованы 165 сотрудников АО «Спецавтохозяйство», также на площади Ленина и Казанской набережной будут круглосуточно дежурить несколько бригад.

На обработку городских дорог уже подготовлено 9 366 тонн песчано-соляной смеси и порядка 1 500 тонн противоледного реагента.

На площади Ленина будут установлены 7 мусорный контейнеров и 7 биотуалетов, два из них — для людей с ограниченными возможностями здоровья.

5 января 2019 года специалисты Управления по благоустройству проинспектируют все подъездные и подходные пути к 40 тульским храмам. По мере необходимости будут выполнены работы по расчистке и обработке противоледным материалом.

На новогодних праздниках будет организовано круглосуточное дежурство Управление по благоустройству и МКО «Сервисный центр».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:58 0
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