Читатель Myslo придумал лучшее имя для скунса в Тульском экзотариуме

Ранее тулякам предлагали выбрать имя для скунса — пушистой красавицы, которая впервые за четыре года экспонируется в экзотариуме. Животное привезли в Тулу из Новосибирского зоопарка, девочка выросла в лаборатории.

Скунса назвали оригинально — Шанель. Приятно, что именно читатели Myslo выбрали имя для животного. Победителем стал наш пользователь под таким ником - ****///****. Он получит пригласительные в новый экзотариум.

Сейчас скунс полностью адаптирован к общению с людьми и с радостью ждет встреч в старом здании экзотариума.