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Читатель Myslo придумал лучшее имя для скунса в Тульском экзотариуме

Читатель Myslo придумал лучшее имя для скунса в Тульском экзотариуме

Животное назвали Шанель.

Ранее тулякам предлагали выбрать имя для скунса — пушистой красавицы, которая впервые за четыре года экспонируется в экзотариуме. Животное привезли в Тулу из Новосибирского зоопарка, девочка выросла в лаборатории.

Скунса назвали оригинально — Шанель. Приятно, что именно читатели Myslo выбрали имя для животного. Победителем стал наш пользователь под таким ником - ****///****.  Он получит пригласительные в новый экзотариум.

Сейчас скунс полностью адаптирован к общению с людьми и с радостью ждет встреч в старом здании экзотариума.

Галерея
Скунс в экзотариуме, Фото: 1
Скунс в экзотариуме, Фото: 2
Скунс в экзотариуме, Фото: 3
Скунс в экзотариуме, Фото: 4
Скунс в экзотариуме, Фото: 5
Скунс в экзотариуме, Фото: 6
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +7
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