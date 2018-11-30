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Видеокамера помогла найти туляка, стащившего мобильник у посетителя бара

Видеокамера помогла найти туляка, стащившего мобильник у посетителя бара

Он ранее уже был судим, сообщили в пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался неосмотрительностью посетителя одного из баров Зареченского округа города.

Мужчина оставил без внимания собственную куртку, в которой находился мобильный телефон. Похититель незаметно вытащил из нее мобильник и ушел из бара.

При проведении оперативных мероприятий и просмотре записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 23-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном.

У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности задержанного.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:33 +3
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