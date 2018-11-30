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В Донском водитель сбил пьяного пешехода
Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.

В Донском водитель сбил пьяного пешехода

Пострадавшего доставили в больницу.

29 ноября в 17.15 на ул. Герцена в Донском произошло ДТП. 57-летний мужчина оказался под колесами автомобиля «Тойота Камри», которым управлял 46-летний водитель.

По предварительной информации, пострадавший вышел на проезжую часть, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД России по Тульской области Myslo сообщили, что пешеход с различными травмами доставлен в ближайшую больницу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:20 0
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