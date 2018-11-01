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Экзотариум предлагает тулякам придумать имя для девочки-скунса
Фото Тульского экзотариума.

Экзотариум предлагает тулякам придумать имя для девочки-скунса

Тот, кто придумает наиболее подходящий вариант, получит два приглашения в новый экзотариум.

В Тульском экзотариуме впервые за четыре года экспонируется полосатый скунс. Девочка прибыла в наш город из Новосибирского зоопарка и выросла в лаборатории.

Сейчас скунс полностью адаптирован к общению с людьми и с радостью ждет встречи в старом здании экзотариума.

Тулякам предлагают придумать имя для этой очаровательной девочки. Тот, кто предложит самый подходящий вариант, получит два приглашения в новое здание экзотариума.

Специальный бланк для предложений туляков находится на кассе экзотариума (Тула, Октябрьская, 26).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:04 +3
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