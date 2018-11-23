Матвею исполнилось 4 года: приемная семья рассказала о маленьком туляке

Мама малыша поблагодарила всех, кто его поздравил с днем рождения.

Москвичка Светлана, приемная мать туляка Матвея, рассказала о том, что малышу исполнилось четыре года. Женщина поблагодарила всех неравнодушных, кто поздравил мальчика с днем рождения.

- Мы живём каждым днём, радуемся новым умениям, новым звукам и словам. Матвей меняет всех вокруг, с ним невозможно быть равнодушным, грустным. Его любви и улыбок хватает на всех. Он большой трудяжка, всему учится, старается все повторять. Очень любит рисовать, любит музыку и путешествовать.

Напомним, 12 февраля 2016 года в Центральном районном суде Тулы было вынесено решение отдать ребенка в приемную семью Светланы из Москвы. Сейчас женщина ведет блог, в котором рассказывает о жизни Матвея.

По словам Светланы, Матвей пока не ходит, но врачи из Санкт-Петербурга дают надежду на положительный исход.

- Шаг за шагом у Матвея восстанавливается физическая активность конечностей, разглаживаются и выравниваются рубцы на теле. Он все переносит с улыбкой и с нечеловеческой силой и отвагой. Я им горжусь и мы все учимся у него. Спасибо, что помните о нем, — говорит Светлана.