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В Туле под видом жилинспектора неизвестный украл у пенсионерки деньги и золотое кольцо

В Туле под видом жилинспектора неизвестный украл у пенсионерки деньги и золотое кольцо

Полицейские обращают внимание туляков на случаи кражи, совершаемые злоумышленниками, представляющимися работниками соцслужб и других ведомств.

Накануне жертвой такого преступления стала 87-летняя жительница Тулы.
 
Днём в дверь пенсионерки позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником жилищной инспекции, он вошёл в квартиру под предлогом проверки условий проживания. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, мужчина украл деньги и и золотое кольцо. Нанесённый ущерб составил более 180 тысяч рублей.
 
Потерпевшая обнаружила в шкатулке подозрительные банкноты и отсутствие драгоценного украшения уже после того, как злоумышленник покинул квартиру. Деньги оказались билетами «Банка приколов».
 
В настоящее время в отделе полиции «Советский» УМВД России по г.Туле проводятся мероприятия, направленные на  установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется личность и местонахождение подозреваемого.
 
Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность, не впускать в дом незнакомых людей, а также обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно информировать органы внутренних дел по телефону 02 (102 – для мобильных операторов).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:50 +1
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