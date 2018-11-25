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За антисанитарию на контейнерной площадке тульской УК грозит штраф

За антисанитарию на контейнерной площадке тульской УК грозит штраф

Окончательное решение вынесет административная комиссия Тулы.

Прокуратура Центрального района Тулы проверила соблюдение управляющими компаниями требований законодательства об охране окружающей среды в части обращения с отходами производства и потребления.
 
В силу п. 8.2.1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, основной задачей уборки территорий является удаление накапливающихся загрязнений, приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида, а также обеспечение такого состояния дорог, тротуаров, при котором достигается беспрепятственность работы транспорта общего пользования, безопасное движение пешеходов и транспортных средств.
 
В ходе проверки 20 ноября на придомовой территории на ул.Гоголевская, д.47 «а» обнаружено, что на контейнерной площадке находятся кучи бытового мусора, а территория площадки в антисанитарном состоянии. Мусор складируется рядом с контейнерами, в результате чего образовалась свалка бытового мусора.
 
По результатам проверки в отношении ведущего инженера-инспектора по благоустройству территории ООО УК «ОМД» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении – невыполнение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Постановление для рассмотрения 22 ноября направлено в административную комиссию Тулы.
 
Кроме этого, прокуратурой района в адрес руководства ООО «УК «ОМД» внесено представление об устранении нарушений  законодательства об охране окружающей среды в части обращения с отходами производства и потребления.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:17 +4
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