За антисанитарию на контейнерной площадке тульской УК грозит штраф

Прокуратура Центрального района Тулы проверила соблюдение управляющими компаниями требований законодательства об охране окружающей среды в части обращения с отходами производства и потребления.

В силу п. 8.2.1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, основной задачей уборки территорий является удаление накапливающихся загрязнений, приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида, а также обеспечение такого состояния дорог, тротуаров, при котором достигается беспрепятственность работы транспорта общего пользования, безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

В ходе проверки 20 ноября на придомовой территории на ул.Гоголевская, д.47 «а» обнаружено, что на контейнерной площадке находятся кучи бытового мусора, а территория площадки в антисанитарном состоянии. Мусор складируется рядом с контейнерами, в результате чего образовалась свалка бытового мусора.

По результатам проверки в отношении ведущего инженера-инспектора по благоустройству территории ООО УК «ОМД» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении – невыполнение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Постановление для рассмотрения 22 ноября направлено в административную комиссию Тулы.

Кроме этого, прокуратурой района в адрес руководства ООО «УК «ОМД» внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды в части обращения с отходами производства и потребления.