Туляки несут цветы и игрушки к месту страшного пожара, в котором погибли четверо детей
Коммунальные службы восстанавливают систему газо-, водо- и электроснабжения.
В доме № 3-б по Гарнизонному проезду, где этой ночью произошел страшный пожар, работает комиссия под руководством заместителя главы администрации — начальника управления по городскому хозяйству Романа Мурзина.
В пожаре погибли четверо детей, мать с ожогами II и III степени госпитализирована.
– В настоящее время в доме проводится работа по восстановлению водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения по стояку квартиры, где произошло возгорание. После проведения всех работ, управляющая компания проведет косметический ремонт подъезда, — сообщили Myslo в пресс-службе городской администрации.
Как сообщили Myslo в пресс-службе правительства региона, 22 ноября по поручению губернатора Алексея Дюмина первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с представителями правоохранительных органов, МЧС и профильных министерств.
– Ситуация находится на контроле губернатора Алексея Дюмина. Задача правоохранительных органов — разобраться в причинах, которые привели к этой трагедии, — отметил Валерий Шерин.
По факту пожара СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время проводится предварительное расследование. Ход и результаты следствия по делу на личный контроль взял прокурор области Роман Прасков.
На место пожара туляки несут цветы и игрушки.