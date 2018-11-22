новости
новости
Регистрация
Туляки несут цветы и игрушки к месту страшного пожара, в котором погибли четверо детей
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки несут цветы и игрушки к месту страшного пожара, в котором погибли четверо детей

Коммунальные службы восстанавливают систему газо-, водо- и электроснабжения.

В доме № 3-б по Гарнизонному проезду, где этой ночью произошел страшный пожар, работает комиссия под руководством заместителя главы администрации — начальника управления по городскому хозяйству Романа Мурзина.

В пожаре погибли четверо детей, мать с ожогами II и III степени госпитализирована.

– В настоящее время в доме проводится работа по восстановлению водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения по стояку квартиры, где произошло возгорание. После проведения всех работ, управляющая компания проведет косметический ремонт подъезда, — сообщили Myslo в пресс-службе городской администрации.

Как сообщили Myslo в пресс-службе правительства региона, 22 ноября по поручению губернатора Алексея Дюмина первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с представителями правоохранительных органов, МЧС и профильных министерств.

– Ситуация находится на контроле губернатора Алексея Дюмина. Задача правоохранительных органов — разобраться в причинах, которые привели к этой трагедии, — отметил Валерий Шерин.

По факту пожара СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время проводится предварительное расследование. Ход и результаты следствия по делу на личный контроль взял прокурор области Роман Прасков.

На место пожара туляки несут цветы и игрушки.

Автор: Юлия Гришина , сегодня, в 11:41
Другие статьи по темам
Событие
Страшный пожарпогибли детивосстанавливаютремонткомиссия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский общественный транспорт украсят символикой «Тула – новогодняя столица России»
Тульский общественный транспорт украсят символикой «Тула – новогодняя столица России»
Заброшенную девятиэтажку на ул. Октябрьской в Туле пустят с молотка
Заброшенную девятиэтажку на ул. Октябрьской в Туле пустят с молотка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.