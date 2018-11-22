Погибли четверо детей: что известно о жертвах страшного пожара в Туле

Фото из архива Myslo.

В огне пострадала дочь почетного гражданина Тулы Натальи Саргановой и погибли четверо ее внуков.

Как стало известно Myslo, жертвами пожара в Гарнизонном проезде стали четверо детей: две девочки, предположительно 3-летние, годовалая девочка и младенец 3-х месяцев отроду, пол которого пока не установлен. Известно, что двое детей из них были родными, двое — приемными.

Их мама, 34-летняя Татьяна Жучкова, сейчас находится в больнице. У нее обожжено 40% тела, она в тяжелом состоянии.

Татьяна — дочь Натальи Саргановой, почетного гражданина нашего города, известной в Тульской области и за ее пределами матери-героини. Наталья Васильевна вырастила за свою жизнь 55 приемных детей.

Татьяна пошла по стопам мамы и вместе с супругом Василием тоже растила детишек, своих и приемных.

Myslo писал о семье Татьяны здесь.