Погибли четверо детей: что известно о жертвах страшного пожара в Туле

Фото из архива Myslo.
Как стало известно Myslo, жертвами пожара в Гарнизонном проезде стали четверо детей: две девочки, предположительно 3-летние, годовалая девочка и младенец 3-х месяцев отроду, пол которого пока не установлен. Известно, что двое детей из них были родными, двое — приемными.
Их мама, 34-летняя Татьяна Жучкова, сейчас находится в больнице. У нее обожжено 40% тела, она в тяжелом состоянии.
Татьяна — дочь Натальи Саргановой, почетного гражданина нашего города, известной в Тульской области и за ее пределами матери-героини. Наталья Васильевна вырастила за свою жизнь 55 приемных детей.
Татьяна пошла по стопам мамы и вместе с супругом Василием тоже растила детишек, своих и приемных.
Myslo писал о семье Татьяны здесь.
что случилось
21 ноября в Туле в одном из домов в Гарнизонном проезде произошел пожар. В ходе тушения пожарные обнаружили тела четверых детей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
– В настоящее время следователями проводятся обыски, выемки с целью изъятия необходимой документации, назначены судебно-медицинские экспертизы по исследованию тел потерпевших, пожаро-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.