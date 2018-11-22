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Заброшенную девятиэтажку на ул. Октябрьской в Туле пустят с молотка

Заброшенную девятиэтажку на ул. Октябрьской в Туле пустят с молотка

Аукцион назначен на 21 декабря, начальная цена объекта составляет почти 50 млн рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области объявило о проведении аукциона по продаже недостроенной девятиэтажки и земельного участка на ул. Октябрьской, 64 в Туле.

Строительство жилого дома было приостановлено в 2012 году. Тогда застройщик, ООО «СтройСервисПроект», не получил соответствующее разрешение. После неудачной попытки возвести здание «СтройСервисПроект» не удалось согласовать работы, в результате девятиэтажка долгое время была бесхозной. По словам жителей соседних домов, недостроенное здание облюбовали подростки, выламывающие окна и скидывающие их с крыши.

Оформить бумаги на строительство многоквартирного дома удалось лишь после череды судебных разбирательств. В 2017 году суд признал недострой собственностью Тульской области. Фонд имущества Тульской области установил решётки на дверях и окнах первого этажа, но сейчас их целостность нарушена. В мае 2017 года многоэтажка была поставлена на кадастровый учёт.

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального МИЗО, было принято решение объявить аукцион о продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка под ним.

Начальная цена объекта составляет 49 738 107 рублей,

шаг аукциона — 2 486 905,35 рублей.

Торги пройдут 21 декабря в 10.00 по адресу: Тула, ул. Жаворонкова, 2, каб. 50.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться здесь, подробную информацию о проведении торгов также можно получить в Фонде имущества Тульской области (Тула, ул. Жаворонкова, 2, каб. 50, тел.: (4872)36-22-32, 36-13-42).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:23 +5
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