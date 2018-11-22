Тульский общественный транспорт украсят символикой «Тула – новогодняя столица России»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Праздничные наклейки с изображением Левши, самовара, гармони и Тульского кремля появятся на автобусах, троллейбусах и трамваях до 1 декабря.

1 декабря на тульские улицы выйдут 50 единиц общественного транспорта с символикой «Тула – новогодняя столица России». Автотранспорт украсят праздничные наклейки с изображением тульских брендов – Левши, тульского самовара, гармони, Тульского кремля и логотипом «Тула – новогодняя столица России».

– Брендированный городской транспорт туляки уже могут увидеть на улицах областного центра, работа по оклейке машин началась 19 ноября. Всего таким образом будут украшены 20 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев. Силами предприятия подвижной состав дополнительно украсят светодиодными лентами, – рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин.

В рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» в областном центре пройдут праздничные мероприятия с 7 декабря по 7 января.