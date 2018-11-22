новости
новости
Регистрация
Тульский общественный транспорт украсят символикой «Тула – новогодняя столица России»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульский общественный транспорт украсят символикой «Тула – новогодняя столица России»

Праздничные наклейки с изображением Левши, самовара, гармони и Тульского кремля появятся на автобусах, троллейбусах и трамваях до 1 декабря.

1 декабря на тульские улицы выйдут 50 единиц общественного транспорта с символикой «Тула – новогодняя столица России». Автотранспорт украсят праздничные наклейки с изображением тульских брендов – Левши, тульского самовара, гармони, Тульского кремля и логотипом «Тула – новогодняя столица России».

– Брендированный городской транспорт туляки уже могут увидеть на улицах областного центра, работа по оклейке машин началась 19 ноября. Всего таким образом будут украшены 20 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев. Силами предприятия подвижной состав дополнительно украсят светодиодными лентами, – рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин.

В рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» в областном центре пройдут праздничные мероприятия с 7 декабря по 7 января.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
Когда в Туле откроются ёлочные базары
Жизнь Тулы и области
Когда в Туле откроются ёлочные базары
вчера, в 11:22, 22 858 1
Как Тулу украсят к Новому году
Жизнь Тулы и области
Как Тулу украсят к Новому году
20 ноября, в 14:06, 19 4245 5
Более 5000 новогодних игрушек украсят главную ёлку Тулы
Жизнь Тулы и области
Более 5000 новогодних игрушек украсят главную ёлку Тулы
20 ноября, в 12:00, 39 912 5
В Туле влюбленные смогут пожениться 31 декабря
Жизнь Тулы и области
В Туле влюбленные смогут пожениться 31 декабря
19 ноября, в 13:23, 53 1217 5
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:22 −2
Другие статьи по темам
Событие
Общественный транспортбрендированныйнаклейкипраздник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Кимовском районе грузовик насмерть сбил пешехода
В Кимовском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Туляки несут цветы и игрушки к месту страшного пожара, в котором погибли четверо детей
Туляки несут цветы и игрушки к месту страшного пожара, в котором погибли четверо детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.