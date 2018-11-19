2000 жителей Тульской области не поверили газовые счетчики и стали должниками

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Из 234 тысяч абонентов региона, использующих отопительное газовое оборудование, своевременно не осуществили поверку приборов учета газа почти 2 тысячи жителей.

Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Тула», сотрудники компании регулярно информируют абонентов, у кого истекают сроки газовых счетчиков, размещая соответствующую предупредительную надпись на ежемесячных квитанциях на протяжении 6 месяцев до истечения срока поверки.

Кроме того, в адрес каждого такого абонента по почте направляется персональное уведомление. Однако некоторые абоненты игнорируют эту информацию.

Теперь, согласно действующему законодательству, определение объема потребленного газа у этих абонентов осуществляется в соответствии с нормативами потребления газа (большой материал Myslo с разъяснениями можно прочитать здесь).

А это значит, что плата за газ в отопительный сезон для них существенно возрастает. Только в городе Туле порядка 200 абонентов, с местной системой отопления на газовом топливе, не произвели своевременную поверку приборов учета газа.

Перерасчет начислений по нормативу, произведенных в связи с истечением срока поверки счетчика, законодательством не предусмотрен, даже если результаты поверки будут положительными.

Вследствие начислений по нормативам такие абоненты попали в список должников за газ.

Общая сумма их долга достигла почти 1 млн рублей. В случае неоплаты образовавшейся задолженности с окончанием отопительного сезона такие должники рискуют остаться без газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает о необходимости своевременной поверки счетчиков газа. Провести поверку можно двумя путями: