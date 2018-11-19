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Погорельцы из Кимовского района: «Мы лишились крыши над головой! Дом восстановить невозможно»

Погорельцы из Кимовского района: «Мы лишились крыши над головой! Дом восстановить невозможно»

Страшный пожар случился в ночь на 14 ноября.

Семья Митрофановых в один миг лишилась всего имущества и крова. В страшном пожаре сгорели все ценности, документы, вещи, нажитые на годы.

В ночь на 14 ноября в деревне Прощеное Кимовского района загорелся частный дом на двух хозяев. Дом сгорел, крыша рухнула.

Во время пожара в доме находились два человека – Ольга Митрофанова и ее брат. Дочь Ольги Павловны, Анастасия, находилась в Туле. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Погорельцы за помощью обратились в редакцию Myslo.

Анастасия Есина

– В доме с одной стороны живет моя мама, с другой — дядя. Произошло короткое замыкание. Была поздняя ночь, все спали, проснулись, когда огонь уже сильно разгорелся. Дядя не смог выбраться через дверь, в итоге выпрыгнул в окно, разбудил маму. В доме обрушилась крыша, завалы разобрать невозможно… На месте сгоревшего дома обломки тлеют до сих пор.

По словам Анастасии, ее мама сейчас живет у соседки, уехать из деревни у нее возможности нет. Ольга Павловна 35 лет работает учителем в местной школе.

Дядя Анастасии временно поселился у друга.

– Обращаемся к вам за помощью. Нашей семье нужны какие-то бытовые вещи (посуда, одежда), финансовая помощь, — говорит Настя.

Если готовы помочь семье, в редакции Myslo есть номер телефона Анастасии.

Номер карты Сбербанка: 2202 2010 2759 2936, О.П. Митрофанова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +4
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