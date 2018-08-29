10 важных вопросов о газовых счетчиках

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Ранее портал Myslo уже писал о необходимости установки газовых счетчиков. Чтобы разобраться в вопросе, мы обратились к специалистам АО «Газпром газораспределение Тула». Материал был подготовлен на основании ответов на официальный запрос, а затем прошел несколько этапов согласования со специалистами. И руководители, и юристы организации подтвердили достоверность информации. После публикации редакцию завалили вопросами.

Чтобы унять споры, мы решили направить вопросы от читателей специалистам двух организаций: АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз».

Кто может заниматься установкой счетчика?

Начальник производственно-технического отдела АО «Тулагоргаз»:



Татьяна Полякова - По закону, установку и замену приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ. Это может быть организация, осуществляющая транспортировку газа потребителям. В Туле это АО «Тулагоргаз», на территории области — АО «Газпром газораспределение Тула».



В законе написано, что приборы учета газа нужно установить тем потребителям, в домах у которых объем потребления превышает 2 кубометра в час. Как считается этот объем?



Заместитель главного инженера – начальник отдела по работе с клиентами АО «Газпром газораспределение Тула»:

Любовь Давыдова – Данные параметры указываются в паспорте завода-изготовителя газового оборудования.



В большинстве газовых колонок указано потребление больше двух куб. м в час. Значит ли это, что все владельцы колонок обязаны устанавливать счетчики?

Татьяна Полякова:

– В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении» приборы учета газа должны быть установлены во всех жилых помещениях, где объем потребления природного газа превышает два кубических метра в час. В помещениях, где газ используется для отопления, газовый счетчик должен быть установлен до 1 января 2019 года. Требования не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее двух куб. м.



Правда ли, что счетчики нужно установить только тем, у кого есть газовые котлы?

Татьяна Полякова:



– В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении» приборы учета газа должны быть установлены в помещениях, где газ используется для отопления, до 1 января 2019 г.

Является ли колонка отопительным прибором?

Любовь Давыдова:

– Проточный газовый водонагреватель не является отопительным прибором.

Если в квартире два прибора (плита и колонка), к каждому подходит по трубе от стояка, можно ли устанавливать два счетчика, чтобы не переделывать трубы?



Любовь Давыдова:

– В соответствии с п. 2.6 Правил учета газа, при потреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект. Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа. В индивидуальном доме или квартире устанавливается единый узел учета газа на всё оборудование.

Сколько в среднем стоит установка счетчика для плиты и колонки?

Татьяна Полякова:

– Стоимость услуг зависит от необходимости проведения реконструкции газопроводов с применением сварочных работ и определяется по результатам осмотра.

Если квартира куплена с уже установленным, но не зарегистрированным счетчиком, можно ли его опломбировать?

Татьяна Полякова:

– Для опломбировки нужно обратиться к поставщику газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула». Адрес и телефоны абонентского участка указаны в ежемесячной квитанции на плату за газ. Пломбировка производится при условиях, что ранее установленный прибор учета находится в работо­способном состоянии и срок его очередной поверки еще не наступил. Первичная установка пломбы осуществляется бесплатно.



Какой документ запрещает устанавливать газовые счетчики самостоятельно?



Любовь Давыдова:

– Часть 8 ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 года №261-ФЗ не допускает собственникам самостоятельно производить установку приборов учета.

Как часто нужно проводить поверку счетчиков?

Любовь Давыдова:

– Межповерочный интервал счётчика указывается в паспорте прибора заводом-изготовителем. Поверкой газовых счётчиков в Туле и области занимается ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области». Избежать проблем, связанных с истечением поверки прибора учета, можно путем замены счётчика с истекшим сроком поверки на новый счетчик, имеющий действующий срок поверки.



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