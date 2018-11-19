Тульский суд признал банкротом основателя «Ворот Cолнца» Романа Агибалова

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Сейчас в арбитраже решается порядок реализации имущества должника.

Решением Арбитражного суда Тульской области Роман Агибалов, предприниматель и руководитель регионального Центра приема гостей региона, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества. 20-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение Тульского суда без изменения, а жалобу предпринимателя без удовлетворения.

В постановлении значится, что общая сумма требований кредиторов составляет 9 047 883,83 руб.

«Проверка наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства проведена 25.12.2017 . По результатам проверки выявлено наличие признаков преднамеренного банкротства Агибалова Р. В. Основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства должника отсутствуют», — также сообщается в постановлении.

12 ноября 2018 года определением Арбитражного суда утверждено положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.