Тульский суд признал банкротом основателя «Ворот Cолнца» Романа Агибалова
Сейчас в арбитраже решается порядок реализации имущества должника.
Решением Арбитражного суда Тульской области Роман Агибалов, предприниматель и руководитель регионального Центра приема гостей региона, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества. 20-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение Тульского суда без изменения, а жалобу предпринимателя без удовлетворения.
В постановлении значится, что общая сумма требований кредиторов составляет 9 047 883,83 руб.
«Проверка наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства проведена