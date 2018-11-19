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Тульский суд признал банкротом основателя «Ворот Cолнца» Романа Агибалова
Фото из архива Myslo.

Тульский суд признал банкротом основателя «Ворот Cолнца» Романа Агибалова

Сейчас в арбитраже решается порядок реализации имущества должника.

Решением Арбитражного суда Тульской области Роман Агибалов, предприниматель и руководитель регионального Центра приема гостей региона, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества. 20-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение Тульского суда без изменения, а жалобу предпринимателя без удовлетворения.

В постановлении значится, что общая сумма требований кредиторов составляет 9 047 883,83 руб.

«Проверка наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства проведена 25.12.2017. По результатам проверки выявлено наличие признаков преднамеренного банкротства Агибалова Р. В. Основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства должника отсутствуют», — также сообщается в постановлении.

12 ноября 2018 года определением Арбитражного суда утверждено положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.
сегодня, в 10:55 +2
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